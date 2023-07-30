Новый смартфон OnePlus получит рекордный объем памяти

Компания OnePlus готовит к выпуску новый субфлагманский смартфон под названием OnePlus Ace 2 Pro, который станет первым устройством с 24 ГБ оперативной памяти. Об этом сообщает портал IThome со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, OnePlus Ace 2 Pro предложит 1 ТБ встроенной памяти и 24 ГБ оперативной без учета ее расширения за счет хранилища. Таким образом, новинка может стать первым смартфоном на рынке, получившим рекордный объем ОЗУ - на данный момент самый большой объем оперативной памяти среди смартфонов составляет 18 ГБ. Среди таких устройств значатся игровые Lenovo, Nubia, Asus и базовый OnePlus Ace 2.

Отмечается, что спустя некоторое время инсайдер удалил свой пост в социальной сети Weibo, однако пользователи сети успели сделать скриншот его заявления. По каким причинам было решено удалить публикацию, неизвестно. Возможно, к нему с такой просьбой обратились представители компании. Также не исключено, что информация могла оказаться недостоверной.

По слухам, OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 2 и OLED-экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением 1,5К. Смартфону также приписывают тройную камеру на 50, 8 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт.

Дата презентации OnePlus Ace 2 Pro и его стоимость пока неизвестны. На глобальном рынке данная модель может появиться под другим названием.