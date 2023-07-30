Ремонт смартфонов Galaxy упростили

Южнокорейская технологическая компания Samsung запустила программу самостоятельного ремонта устройств Galaxy в Европе. Об этом сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что программа самостоятельного ремонта Samsung заработала в нескольких европейских странах, что позволит пользователям гаджетов покупать запчасти и наборы инструментов для самостоятельного ремонта в соответствии с официальными инструкциями компании.

Программа охватывает серии смартфонов Galaxy S20, Galaxy S21 и Galaxy S22, а также ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.

В настоящее время компания представила программу самостоятельного ремонта в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.

Для смартфонов серий Galaxy S20, S21 и S22 вендор предлагает оригинальные детали, такие как дисплеи и комплекты батарей, задние стеклянные панели и платы портов зарядки USB-C.

При этом набор инструментов для ремонта смартфонов Galaxy включает грелку, набор из шести отмычек, пластиковую лопатку, присоску, пинцет и отвертку Philips PH000.