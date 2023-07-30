Apple запатентовала iPhone, который почти невозможно поцарапать

В списке патентов Apple появилась новая запись, посвященная материалу, который сделает корпус iPhone устойчивым к царапинам. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый материал без уточнений описывается как "гибридный". Концепт предполагает его использование совместно с некими износоустойчивыми круглыми гранулами диаметром "меньше кончика карандаша". Они могут быть выполнены из керамики, металла или другого материала.

Гранулы, по задумке Apple, должны выполнять как защитную роль, так и декоративную. В последнем случае расчет делается на то, что бисер будет мерцать на свету и имитировать драгоценные камни.

Daily Mail пишет, что главной задачей новой разработки является избавление людей от необходимости носить смартфоны в чехлах. И хотя патент описывает применение нового материала исключительно в iPhone, журналисты считают, что в конечном итоге он легко может быть адаптирован как под iPad, так и под Mac.