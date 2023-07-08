Евросоюз намерен снизить зависимость от микрочипов из Азии

Евросоюз увеличивает инвестиции в разработку и производство микросхем. Но получать для них ключевое сырьё из Китая становится всё труднее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на смену нефти как символа экономического благополучия в 21 веке пришли микросхемы. Это важнейшие части мобильных телефонов, пылесосов, солнечных батарей, электромобилей. Но в ЕС полупроводников делают пока мало. Поэтому был разработан так называемый Европейский закон о чипах. Он направлен на увеличение их выпуска в четыре раза к 2030 году, что составит 20 проц мирового производства.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Нам нужно уменьшить нашу зависимость от слишком небольшого количества поставщиков из Восточной Азии. Мы должны активно снижать риски в наших цепочках поставок микросхем, это жизненно важно. И нам нужно развивать дизайн, тестирование и производство здесь, в Европе. Поэтому Закон о чипах изменит игру".

Еврокомиссия надеется привлечь к этому проекту 43 млрд евро государственных и частных инвестиций. Из этой суммы 1 миллиард получит исследовательский центр в бельгийском городе Лёвен, в котором работает около ста специалистов по электронике из разных стран. Смежные с ним производственные мощности через несколько лет смогут не только удовлетворить спрос в странах-членах ЕС, но и потеснить конкурентов на глобальном рынке.

Якоб Киркегор, аналитик Германского фонда Маршалла (США): "Закон о чипах, несомненно, будет иметь желаемый эффект. Но он также может создать превышение предложения над спросом и привести к снижению цен. Тогда компании, которых содержат налогоплательщики, потеряют много денег. Нужна ли Европе такая перспектива? Наверное, нужна, если она считает, что действительно важно меньше зависеть от Тайваня, Китая в данный момент".

Между тем, в последнее время обострилась напряженность в торговых отношения между Евросоюзом и Китаем. На этой неделе Пекин установил новый барьер для двустороннего товарообмена, ограничив экспорт двух ключевых видов сырья для производства микросхем - редкоземельных металлов галлия и германия. Со своей стороны Брюссель затруднил доступ китайских компаний к технологиям микросхем, в частности, для искусственного интеллекта.

Закон о чипах будет представлен на следующей неделе на голосование евродепутатов в Страсбурге, и в случае его одобрения, станет реальностью осенью этого года.