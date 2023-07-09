Samsung вернула свой смартфон в продажу спустя 1,5 года с его выхода

В Индии в свободной продаже обнаружили смартфон обновленный смартфон Samsung Galaxy S21 FE с чипом Snapdragon 888 на 256 ГБ. При этом официальная презентация устройства ожидается 10 июля, сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оригинальный Samsung Galaxy S21 FE был представлен еще в январе 2022 года и предлагался в двух модификациях - с чипом Exynos 2100 и Snapdragon 888. Поступивший в продажу в Индии S21 FE 2023 года отличается от первоначальной модели тем, что в базовой модификации он предлагает сразу 8/256 ГБ памяти вместо 6/128.

Во всем остальном смартфон повторяет характеристики предшественника. Он получил 6,4-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц, 12-мегапиксельную основную, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп, 8-мегапиксельный телеобъектив и 32-мегапиксельную селфи-камеру. Galaxy S21 FE также предлагает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт.

Samsung Galaxy S23 FE на 256 ГБ предлагается по цене в 50 тыс. индийских рупий.