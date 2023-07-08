Автоматическое удаление аккаунта в Instagram объяснили

Недовольство пользователей из-за автоматического удаления аккаунта в Instagram при уходе из новой соцсети Threads обоснованно. Об этом заявил глава Instagram Адам Моссери в личном аккаунте в Threads, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, разработчики компании Meta, владельца Instagram и Threads, работают над исправлением ошибки.

"Вы можете деактивировать свою учетную запись Threads, это скрывает ваш профиль и контент Threads, вы можете сделать свой профиль закрытым и можете удалять отдельные сообщения в цепочках. Все это не приведет к удалению вашей учетной записи Instagram", - пояснил Моссери.

Он также добавил, что работа аккаунтов Threads обеспечивается через Instagram, поэтому сейчас это всего лишь одна учетная запись.

"Мы ищем способ удалить вашу учетную запись Threads отдельно от Instagram", - заключил глава соцсети.