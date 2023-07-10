В WhatsApp нашли новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая позволяет включать фильтрацию непосредственно в списке чатов. Об этом сообщает Gizmochina, пока возможность доступна в обновлении 2.23.14.17 по программе бета-тестирования в Google Play, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно описанию новой версии приложения, функция направлена на то, чтобы сделать фильтрацию переписок более удобной, так как теперь кнопка фильтра будет расположена прямо в списке чатов, а в каждой переписке отдельно.

В WhatsApp планируется ввести три фильтра в верхней части списка чатов. Они позволят пользователям организовывать свои чаты на основе непрочитанных сообщений, личных разговоров и чатов, связанных с бизнесом.

Сейчас в приложении отсутствуют какие-либо фильтры для групповых чатов, что вызывало неудобство у многих пользователей, ведущих рабочие чаты в WhatsApp.

По данным портала, этот фильтр пока не появился в обновлении для бета-тестеров. Однако журналисты считают, что разработчики добавят долгожданный фильтр в более поздней версии мессенджера, доступной для всех пользователей.