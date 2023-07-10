SpaceX вывела на орбиту новые спутники Starlink

Ракета-носитель Falcon вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников Starlink.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об сообщила компания SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - сказано в сообщении компании.

Ракету со спутниками запустили с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 11:58 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:58 по московскому времени).

Это был 93-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года. С учетом этого запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 4,7 тысячи таких спутников. Отмечается, что часть из этих спутников вышла из строя или сошла с орбиты. В рабочем состоянии остаются свыше 4,4 тысячи аппаратов.

В конце мая также сообщалось, что ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутником связи Arabsat. Спутник необходим для обеспечения связи в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В нем также присутствует модуль TELEO компании Airbus. Этот модуль нужен для обеспечения оптической связи на гигабитных скоростях.