Раскрыты характеристики и стоимость нового смартфона Google Pixel

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар опубликовал на своей странице подробные характеристики и стоимость смартфона Google Pixel 8, презентация которого ожидается осенью 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации инсайдера, Google Pixel 8 будет предлагаться в базовой модификации за $650 или за $700, в то время как Pixel 6 и 7 стоили от $600. Вероятно, таким образом компания намерена разграничить свою линейку смартфонов, в которой субфлагманские модели серии Pixel A теперь стоят от $500, а версии Pixel Pro - от $900.

Согласно источнику, Pixel 8 будет оснащен 6,17-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, фирменным чипом Google Tensor G3, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Камера смартфона будет состоять из 50-мегапиксельного основного модуля на базе сенсора Samsung GN2, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля и фронтальной камеры с разрешением 11 Мп.

Также Pixel 8 получит подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4485 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 24 Вт и беспроводной на 12 Вт.

По слухам, презентация Google Pixel 8 и 8 Pro намечена на октябрь 2023 года.