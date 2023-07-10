Раскрыт первый ноутбук Apple со складным экраном

Корпорация Apple начала работу над портативным компьютером со складным экраном. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Business Korea.

Из раскрытых данных инсайдеров следует, что в корпорации намерены выйти на рынок ноутбуков со складным дисплеем. По информации источников, Apple запланировала анонсировать новое устройство в конце 2025 года и выпустить аппарат на рынок в 2026 году.

Специалисты медиа отметили, что выход американского IT-гиганта на растущий рынок складных компьютеров даст толчок для развития сегмента. По словам журналистов, крупнейшие производители складных OLED-панелей - Samsung Display и LG Display - наиболее заинтересованы в новых контрактах с Apple и другими компаниями.

В отчете говорится, что производство крупных складных OLED-панелей для ноутбуков принесет поставщикам больше денег, чем выпуск складных дисплеев для смартфонов. При этом производство больших панелей гораздо сложнее, чем компактных.