Новшество от Telegram

Команда Telegram обновила политику конфиденциальности, открыв дополнительные возможности для рекламодателей, в том числе возможность отображения объявлений по IP-адресам пользователей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал "Код Дурова" со ссылкой на близкий к Telegram источник.

Отмечается, что до недавних пор показ рекламы в Telegram определялся лишь на основе языка пользователя, что нередко приводило к "неуместным" результатам. В связи с этим рекламодателям стали доступны новые инструменты, позволяющие точнее настраивать таргетированную рекламу на основе интересов пользователей (их подписок), по языку, а также по стране и региону.

"Для рекламодателей предусмотрена возможность отображения объявлений в зависимости от приблизительно определенных страны и города, к которым относится IP-адрес пользователя (никакие другие геолокационные данные для этих целей не используются)", - пишет "Код Дурова".

Кроме того, рекламодатели смогут передавать в Telegram обезличенный список зашифрованных идентификаторов, основанных на номерах телефонов (без самих номеров), чтобы показывать объявления ограниченному кругу лиц.

При этом пользователи платной подписки Telegram Premium смогут обойти сбор этих данных, так как реклама в мессенджере им не показывается.