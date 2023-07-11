Энтузиасты предлагают способ вдохнуть новую жизнь в старые версии Windows

Энтузиасты запустили агрегатор, содержащий обновления для устаревших версий Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Tom's Hardware.

По словам журналистов медиа, на сайте проекта Windows Update Restored опубликованы архивы с обновлениями для устаревших версий ОС от Microsoft. Специалисты нашли файлы с апдейтами для Windows 95, NT 4.0, 98, Me, 2000 и XP. Авторы отметили, что энтузиасты предложили новый способ пользоваться старыми операционными системами после окончания срока поддержки.

По словам журналистов медиа, обновления для устаревших ОС может пригодиться в случае, если потребители по каким-то причинами не хотят пользоваться актуальными версиями Windows. Также названый проект может оказаться полезным, если новые ОС от Microsoft не поддерживают определенные программы.

"Windows Update Restored - это долгожданный и интересный проект, но мы не советуем пользоваться архивными версиями Windows", - подытожили специалисты Tom's Hardware. По словам авторов, устаревшие операционные системы являются особенно уязвимыми для хакеров.