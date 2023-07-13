PlayStation выпустила макароны для геймеров

Игровая компания PlayStation в коллаборации с производителем макаронных изделий Pasta Garofalo представила лимитированную серию паст для геймеров под названием Play Your Pasta. Об этом сообщает издание PSX Extreme, ссылаясь на рекламный видеоролик, который появился на официальном YouTube-канале Pasta Garofalo.

Макароны Play Your Pasta сделаны в форме круга, квадрата, треугольника или крестика. Каждая фигура является символом бренда PlayStation. Эти же фигуры вместе с логотипом PlayStation изображены на прозрачной упаковке пасты.

PSX Extreme пишет, что паста Play Your Pasta продается только в Европе. За одну пачку весом 500 граммов PlayStation и Pasta Garofalo просят в среднем €1,5-2.

Pasta Garofalo - это именитый итальянский производитель макаронных изделий, который берет свое начало в 1789 году. Кроме макарон компания производит картофельные чипсы, ньокки, а также муку и масло. В компании работает около 200 человек. На конец 2020 года оборот Pasta Garofalo оценивался в €220 млн.