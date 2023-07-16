Специалисты предупредили о глобальном «интернет-апокалипсисе»

Специалисты предупредили, что в 2025 году на Землю обрушится мощная солнечная буря, которая может спровоцировать "интернет-апокалипсис". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает новостной портал Daily Star.

Причиной этому явлению станет то, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году. Она может вызвать серьезные нарушения работы компьютеров по всему миру или даже отключение электроэнергии.

Солнечные циклы начали фиксировать с 1755 года - с тех пор Солнце завершило 25 циклов. Однако последний отличается от предыдущих - специалисты опасаются, что он ускорился и теперь проходит намного быстрее обычного. Это спровоцировало появление частых солнечных извержений и других событий.

Солнечная цикличность - периодические изменения в солнечной активности. Наиболее известен и лучше всего изучен солнечный цикл с длительностью около 11 лет ("цикл Швабе"). Иногда, в узком смысле, под солнечным циклом понимают именно 11-летний цикл солнечной активности. Именно его имеют в виду исследователи - последний пик прошлого цикла пришелся на 2014 год.