Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC перед боем с Маском

Глава IT-корпорации Meta Марк Цукерберг перед возможным боем с Илоном Маском нанял для тренировок двух чемпионов UFC.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на пост Цукерберга в Instagram.

Цукерберг опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует перед камерой с новозеландским кикбоксером Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом смешанного стиля Александром Волкановски.

"Для меня большая честь тренироваться с вами, парни!" - прокомментировал фотографию Марк Цукерберг.

TMZ пишет, что глава IT-корпорации на снимке выглядит "чертовски хорошо". Журналисты отметили хорошее телосложение 39-летнего мужчины и, в частности, обратили внимание на его "большие грудные мышцы", а также накачанные руки и пресс.

По данным TMZ, Адесанья и Волкановски прилетели в резиденцию Цукерберга в Северной Калифорнии сразу после шоукейса UFC 290, который прошел в субботу в Лас-Вегасе.

"Никакой фальши с Марком. Это серьезное дело!" - прокомментировал фотографию в профиле Цукерберга боец Адесанья.