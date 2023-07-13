Huawei бросит новый вызов Apple и Samsung

Китайский техногигант Huawei Technologies планирует в 2023 году вернуться на рынок смартфонов с поддержкой 5G в обход санкций США. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на аналитиков и отраслевые источники.

В ходе торговой войны между США и Китаем администрация президента Дональда Трампа в 2019 году запретила американским компаниям сотрудничать с Huawei. Из-за этих санкций Huawei лишилась возможности производить собственные процессоры Kirin для смартфонов, а также не смогла покупать американские процессоры Qualcomm со встроенным модемом 5G. Спустя почти три года, по данным Reuters, Huawei готова перешагнуть этот барьер.

Журналисты, ссылаясь на три аналитические фирмы, специализирующиеся на китайском рынке смартфонов, утверждают, что Huawei смогла разработать собственные мобильные модемы 5G. Их выпуск будет развернут на мощностях крупнейшего китайского полупроводникового производителя Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Утверждается, что у Huawei есть планы на тираж от 2 до 10 млн чипов. В какой срок они могут быть выпущены, не уточняется.

Reuters пишет, что новые смартфоны Huawei с поддержкой 5G появятся на рынке уже до конца 2023 года. Скорее всего, первой моделью с фирменными модемами станет новая версия текущего флагмана P60. Другие модели с 5G стоит ожидать только в 2024 году. Журналисты считают, что благодаря выпуску собственных модемов 5G компания Huawei сможет снова навязать конкуренцию таким вендорам, как Apple и Samsung.