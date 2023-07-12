Илон Маск создал новую компанию

Миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск впервые публично заявил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в личном Twitter, передает Day.Az.

"Объявляю о создании компании xAI, которая позволит нам добиться понимания реальности", - написал бизнесмен.

В публикации Маск упомянул аккаунт компании, в котором уже опубликован первый пост от xAI. "Каковы самые фундаментальные вопросы, остающиеся без ответа?" - говорится в посте.

Согласно официальному сайту, xAI будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями Маска, но юридически оформлена как отдельная компания. Целью xAI указано "понимание истинной природы вселенной".