https://news.day.az/hitech/1580849.html Илон Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Илон Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта
Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.
"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", - написал он в Twitter, передает Day.Az.
Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.
В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI, однако с тех пор новой информации о его стартапе не было. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.
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