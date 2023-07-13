Илон Маск объявил о создании компании по разработке искусственного интеллекта

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

"Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность", - написал он в Twitter, передает Day.Az.

Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

В марте Маск зарегистрировал в Неваде компанию xAI, однако с тех пор новой информации о его стартапе не было. Маск неоднократно называл искусственный интеллект одновременно и перспективной, и опасной технологией.