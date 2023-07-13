Искусственный интеллект впервые в истории провел фотосессию для обложки журнала

Для создания обложки Glamour Bulgaria впервые в истории использовался искусственный интеллект. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет New York Post.

32-летняя Лиза Опи, бывшая "Мисс Виргинские острова", появилась на августовской обложке журнала Glamour Bulgaria в образе футуристической Барби.

"Мы с командой создавали раскадровку и хотели сделать футуристическую тему Барби, потому что, во-первых, Барби - это мой стиль жизни, это то, кто я есть. А с учетом того, что выходит фильм "Барби", это было просто идеально", - рассказала она.

В процессе подготовки к фотосесси Опи и ее стилист Джоуи Ролоном обнаружили изображение Барби, сгенерированное искусственным интеллектом - женщиной по имени Фрэн Х. Опи и ее команда решили связаться с Фрэн, у которой есть страница в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фрэн ответила положительно на идею о сотрудничестве, и Опи прислала ей десятки снимков своего лица со всех сторон. Искусственный интеллект примерно за 20 минут создал около 50 снимков для обложки.

"Это было очень, очень просто и очень весело, потому что иногда получались такие образы, о которых ты даже не думал, но они нравились тебе больше, чем твоя первоначальная идея", - сказала модель.