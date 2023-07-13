В WhatsApp добавили новую функцию
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp 2.23.15.6 в магазине приложений Google Play нашли функцию, позволяющую создать анимированный аватар с разными реакциями, как у эмодзи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал WABetaInfo.
"Улучшение включает возможность настроить собственный аватар, сделав фотографию, а весь дальнейший процесс создания аватара из снимка происходит автоматически", - говорится в статье.
Сейчас функция находится в стадии разработки, поэтому она не готова к выпуску в версии мессенджера для всех пользователей.
Также в WhatsApp добавили расширенную коллекцию собственных аватаров с разными эмоциями, которая автоматически предоставляется всем пользователям после настройки.
Ожидается, что обе функции появятся в ближайшем обновлении приложения для смартфонов на операционной системе Android.
"Аватары уже готовы к использованию, а взаимодействие с ними в чатах выглядит очень стабильным [в бета-версии приложения]", - рассказали журналисты.
WhatsApp принадлежит Meta (признана в России экстремистской и запрещена), компании Марка Цукерберга, которая стремится привлечь пользователей в метавселенную, виртуальный мир, в котором смогут общаться реальные люди в виде собственных аватаров, или цифровых копий.
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