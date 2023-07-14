Huawei планирует присоединиться к разделу рынка 5G смартфонов

Китайская корпорация Huawei может выйти на рынок смартфонов с 5G в конце 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, сроки выпуска первого подобного гаджета компании раскрыло агентство Reuters.

Как рассказали агентству источники, компания продолжила разработку смартфонов с поддержкой связи пятого поколения и нашла способ представить свой продукт в этом сегменте рынка. По сообщению трех исследовательских фирм, Huawei будет использовать собственные наработки, чтобы выпустить процессор с поддержкой 5G.

Инсайдеры отметили, что партнером Huawei окажется компания Semiconductor Manufacturing International (SMIC). Появление устройств корпорации на рынке 5G собеседники Reuters назвали "победой" Huawei, которая, по словам ее руководителей, длительное время находится в "режиме выживания".

Специалисты агентства объяснили, что после внесения Huawei в санкционный список США в мае 2019 года компания провалилась на рынке смартфонов. Ограничения не позволили корпорации сотрудничать с производителями компонентов для гаджетов. "Huawei выпала из большинства мировых рейтингов в прошлом году, когда продажи достигли нижней точки", - подчеркнули авторы.