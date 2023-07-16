Названы главные особенности iPhone 15 Pro

Журналисты издания MacRumors перечислили основные особенности будущих флагманских смартфонов Apple. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте медиа.

Специалисты портала назвали главные функции iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, ориентируясь на отчеты инсайдеров. Важнейшей опцией новых флагманов окажется наличие порта USB-C - скорее всего, разъем будет поддерживать быстрый стандарт передачи данных USB 3.2 или Thunderbolt 3. Еще одним отличием от предыдущих аппаратов журналисты назвали титановую рамку, которая будет крепче и легче стали, применяемой при производстве корпуса iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Новые топовые модели также будут оснащены процессором A17 Bionic. Чип будет создан компанией TSMC по передовому трехнанометровому техпроцессу. По словам инсайдеров, он будет мощнее и энергоэффективнее актуального процессора A16 Bionic. Дисплей аппаратов должен получить ультратонкие рамки.

В заключение журналисты издания рассказали, что в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max должна появиться кнопка "Действие". Похожей кнопкой оснащены часы Apple Watch Ultra, в телефонах она позволит регулировать громкость звука, включать или выключать бесшумный режим, а также назначать определенные команды.

В начале июля аналитик Haitong Intl Tech Research Джефф Пу рассказал, что новые модели смартфонов Apple окажутся дороже устройств серии iPhone 14. Специалист объяснил, что таким образом компания окупит внедрение новых функций в аппаратах.