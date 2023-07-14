Microsoft показала новый фирменный шрифт

Американский технологический гигант Microsoft представил новый шрифт Aptos. Он будет использоваться в продуктах компании по умолчанию, сообщил главный менеджер программ Сай Дэниэлс, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Аptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей", - написал Дэниэлс в своем блоге.

Новый шрифт создал один из ведущих мировых дизайнеров Стив Маттесон. Ранее он был известен как Bierstadt.

До Aptos в продуктах Microsoft использовались шрифты Calibri, Times New Roman и Arial.