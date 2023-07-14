Twitter начала платить пользователям

Пользователи Twitter начали получать выплаты от части дохода, полученного от рекламы, которая демонстрируется в ответах на их публикации. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Verge.

Согласно правилам компании, право на участие в программе имеют только подписчики Twitter Blue, чьи твиты просматривались более пяти млн раз в месяц в течение последних трех месяцев.

Владелец Twitter Илон Маск уточнил, что в рамках первого раунда выплат пользователи суммарно получат $5 млн. Выплаты будут суммироваться с февраля этого года, когда было объявлено о программе Twitter Blue.

Некоторые пользователи рассказали, что уже начали получать первые выплаты.

Писатель Брайан Крассенштейн, у которого около 750 тыс. подписчиков, заявил, что Twitter выплатил ему более $24 тыс. (2,1 млн руб. по текущему курсу). Политический обозреватель Бенни Джонсон с 1,7 млн подписчиков сообщил о получении выплаты в размере $9,5 тыс. (852 тыс. руб.).

По данным The Verge, пока неизвестно, как именно оценивается размер выплаты. Пользовательница Twitter Эшли Сент-Клер вычислила, что Twitter заплатил ей примерно по $8,52 за миллион просмотров.