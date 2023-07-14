Началось строительство крупнейшего в мире термоядерного двигателя

Технология ядерного синтеза способна произвести революцию в космических полетах - как по скорости, так и по расходу топлива. Те же самые реакции, которые питают Солнце, могут вдвое сократить время полета к Марсу или сделать путешествие к Сатурну и его лунам не восьмилетним, а всего лишь двухлетним.

Это невероятно интересно, но не все уверены, что это будет работать: для функционирования технологии необходимы сверхвысокие температуры и давление. Чтобы доказать жизнеспособность технологии, компания Pulsar Fusion из Блетчли (Британия) строит самый большой в мире термоядерный ракетный двигатель. Запуск камеры длиной около 8 метров запланирован на 2027 год.

Как и следовало ожидать, воспроизвести работу Солнца в ракете не так-то просто. В центре двигательной установки ядерного синтеза находится сверхгорячая плазма, запертая в электромагнитном поле, и ученые продолжают выяснять, как можно это сделать стабильным и безопасным способом.

"Сложность заключается в том, чтобы научиться удерживать и ограничивать сверхгорячую плазму внутри электромагнитного поля, - говорит Джеймс Ламберт, финансовый директор компании Pulsar Fusion. - Плазма ведет себя подобно погодной системе, поскольку ее поведение невероятно трудно предсказать с помощью обычных методов".

Машинное обучение может помочь разобраться в этом вопросе. Компания Pulsar Fusion в сотрудничестве с американской компанией Princeton Satellite Systems использует суперкомпьютер для более точного прогнозирования поведения плазмы и более точного управления ею.

Если ученым удастся добиться желаемого результата, то в камере будет достигнута температура в несколько сотен миллионов градусов, что сделает ее более горячей, чем Солнце. Избыток выделяемой энергии поможет разогнать ракету до скорости 804 672 км в час.

В данном случае речь идет о двигателе прямого термоядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы (DFD), в котором заряженные частицы создают тягу напрямую, а не преобразуются в электричество. Он более эффективен, чем другие варианты, и, поскольку работает на атомных изотопах, не требует огромной топливной нагрузки.

"Вопрос в том, сможет ли человечество использовать термоядерный синтез? - сказал TechCrunch генеральный директор Pulsar Fusion Ричард Динан. - Если мы не сможем, то все это не имеет никакого значения. Но если мы сможем - а мы сможем, - то термоядерные двигатели станут совершенно неизбежными. Это необходимо для эволюции человечества в космосе".

Ядерный синтез не только позволяет сократить время полета к планетам, но и обещает обеспечить получение практически неограниченного количества чистой энергии для жизни на Земле. Однако ученые полагают, что в первую очередь он продемонстрирует свою работу в космосе, где отсутствие атмосферы и сверхнизкие температуры более благоприятны для протекания подобных реакций.