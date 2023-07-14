Более компактные и легкие дистанционные солнечные батареи SolarCell способствуют реализации экологической стратегии Samsung

В 2022 году компания Samsung Electronics объявила о своей экологической стратегии, направленной на достижение нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

В рамках этой стратегии Samsung расширяет использование переработанных материалов в пластиковых деталях своих продуктов. К 2030 г. компания намерена использовать 50% таких материалов, а к 2050-му довести этот показатель до 100%.

Пульт дистанционного управления SolarCell Remote является примером приверженности Samsung к защите окружающей среды, и в связи с празднованием третьей годовщины его выпуска Samsung Newsroom рассказывает о том, как развивался этот экологически чистый продукт с момента его первого выпуска в 2021 году. Детали разъясняют Джонг Кеун Ли из H/W Platform Lab и Хьюн Джу Ким из Mecha Solution Lab.

(слева направо) Джонг Кеун Ли из H/W Platform Lab и Хён Джу Ким из Mecha Solution Lab

Устранение необходимости в одноразовых батареях

Компания Samsung Electronics разработала SolarCell Remote для борьбы с вредным воздействием на окружающую среду, связанного с выбрасыванием использованных батарей. Это первый в отрасли перезаряжаемый пульт дистанционного управления, оснащенный солнечной панелью (солнечным элементом), которая может заряжаться от солнечного света или искусственного освещения в помещении. Пульт также можно заряжать с помощью кабеля USB-C, т.е. у потребителей есть множество способов подзарядки.

"Уровень выбросов углекислого газа при использовании пульта SolarCell Remote, начиная с производства и заканчивая утилизацией, составляет примерно одну треть от уровня выбросов при производстве одноразовых батареек", - говорит Джонг Кеун Ли (JongKeun Lee) из H/W Platform Lab.

"При отказе от использования одноразовых батареек не только сокращается потребление ресурсов, но и снижаются выбросы углекислого газа, в том числе за счет сокращения производства самих батарей".