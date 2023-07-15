OpenAI не делал GPT-4 глупее

Вице-президент по продукту OpenAI Питер Велиндер заверил, что компания не делала модель искусственного интеллекта GPT-4 специально глупее предыдущих версий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Business Insider.

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT модели GPT-4 в течение нескольких недель жаловались на то, что новая версия работает хуже, а некоторые охарактеризовали произошедшие изменения как отупение ИИ.

"Нет, мы не сделали GPT-4 тупее. Как раз наоборот: мы делаем каждую новую версию умнее предыдущей", - отметил Велиндер.

По его словам, такое негодование пользователей можно объяснить гипотезой о том, что спустя время они стали более внимательно вчитываться в результаты работы ChatGPT.

"Когда вы используете ИИ более активно, вы начинаете замечать проблемы, которых раньше не замечали", - пояснил топ-менеджер.

Несколько человек ответили Велиндеру в соцсети Twitter и признали, что у новой модели имеются достоинства. По мнению пользователей, чат-бот начал выполнять задачи быстрее, но их результат стал заметно хуже.

На форумах разработчиков OpenAI многие пользователи GPT-4 также выразили разочарование и опубликовали примеры снижения качества результатов работы ИИ.