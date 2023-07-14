Китайский производитель смартфонов представил тончайший складной смартфон
Китайская компания Honor выпустила складной смартфон Magic V2.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщило издание GSM Arena.
Представленный девайс имеет толщину корпуса в сложенном состоянии 9,9 миллиметра, в раскрытом - 4,7 миллиметра. Вес аппарата составляет 231 грамм. По словам журналистов медиа, устройство Honor можно назвать самым тонким складным смартфоном в мире. Авторы отметили, что предыдущий рекорд принадлежал Xiaomi Mix Fold 2, который имел в сложенном состоянии толщину 11,2 миллиметра и весил 262 грамма.
Magic V2 получил основной дисплей Foldable LTPO OLED с диагональю 7,92 дюйма, снаружи расположился внешний экран LTPO OLED с диагональю 6,43 дюйма. Флагманский девайс работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти.
Устройство оснащено камерой с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый, гаджет может снимать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон получил батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 66 ватт. Стоимость базовой версии Honor Magic V2 составила 8999 юаней, или около 113 тысяч рублей.
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