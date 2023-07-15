В Европе введут запрет на продажу телефонов без съемного аккумулятора

После 2027 года с европейского рынка должны исчезнуть смартфоны без съемного аккумулятора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Android Authority.

Европейский совет завершил процедуру принятия правил, касающихся смартфонов. Его участники принял закон, обязывающий производителей устройств выпускать девайсы, имеющие съемную батарею. Продажу аппаратов, не имеющих съемного аккумулятора, запретят на территории Евросоюза (ЕС) с 2027 года.

По словам европейских чиновников, таким образом можно будет снизить количество отходов и повысить эффективность переработки электронного мусора. В документе на сайте Европейского совета говорится, что конечная цель закона - добиться производства смартфонов из перерабатываемых материалов.

По словам журналистов издания, закон серьезно повлияет на рынок смартфонов - очевидно, что Samsung, Apple и другие компании изменят конструкцию своих устройств. Специалисты заметили, что, несмотря на то, что закон будет действовать только на территории Евросоюза, IT-корпорации не будут выпускать гаджеты, спроектированные отдельно для Европы и отдельно - для остального мира.