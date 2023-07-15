Европейцев отрезали от новой соцсети Марка Цукерберга

Американская корпорация Meta призналась, что блокирует подключения европейских пользователей к новой соцсети Threads при помощи VPN. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechCrunch.

В начале июля 2023 года корпорация Meta запустила новую соцсеть Threads, которая дублирует функционал Twitter. При этом Meta исключила страны ЕС из числа регионов, поддерживаемых новым сервисов. Корпорация пошла на это во избежание судебных исков за нарушения требований строгих законов ЕС о конфиденциальности интернет-пользователей.

Европейцы стали пытаться подключаться к Threads при помощи VPN-сервисов. Но, как пишет TechCrunch ссылаясь на посты недовольных людей в соцсетях, у многих из этого ничего не вышло. В ответ на негодование пользователей Meta выпустила заявление, в котором призналась, что умышленно блокирует подключение к серверам Threads из ЕС.

"Threads в настоящее время недоступен в большинстве стран Европы. Мы предприняли дополнительные меры, чтобы люди, находящиеся там, не могли получить к нему доступ в настоящее время. Европа по-прежнему остается невероятно важным рынком для Meta, и мы надеемся сделать доступным Threads в этом регионе в будущем", - заявили в Meta.