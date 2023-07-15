Представлен бюджетный планшет Lenovo c Android 13

Компания Lenovo представила в Индии новый планшетный ПК Tab M10 5G. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание GSMArena.

Планшет получил 10,6-дюймовый IPS-экран c разрешением 1200 на 2000 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 400 нит. Также устройство имеет два динамика с поддержкой Dolby Atmos и 3,5-мм разъем для наушников.

За производительность Tab M10 5G отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 695, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти - 128 ГБ. Дополнительно для хранения пользовательских данных можно использовать карту памяти типа microSD. Устройство работает под управлением Android 13.

Сзади у планшета имеется 13-мегапиксельная камера, которая дополняется светодиодной вспышкой.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7700 мАч.

Lenovo Tab M10 5G уже поступил в продажу в Индии в единственном цвете Abyss Blue. Версия с 4 ГБ оперативной памяти продается по цене 25 тыс. рупий (примерно 27,5 тыс. руб. по курсу на 15 июля 2023 года).