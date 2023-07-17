В Китае погиб создатель искусственного интеллекта для моделирования войн

Один из ключевых разработчиков программы на основе искусственного интеллекта по моделированию военных конфликтов для Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Фэн Янхэ погиб в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники в вооруженных силах страны сообщила в воскресенье гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, офицер погиб в автоаварии в Пекине 1 июля. "Он взял ночной рейс из Чанши, где работал, в Пекин, так как ему позвонили и сообщили о важном задании", - заявил собеседник издания. "Он, как обычно, заказал такси по приложению. К сожалению, его подобрал переутомленный таксист, который въехал в грузовик, водитель которого тоже переработал", - добавил он. Как пояснил источник газеты, личные водители в НОАК положены только генералам.

Издание подчеркивает, что Фэн Янхэ, которому было 38 лет, похоронен в субботу на кладбище "Бабаошань" на западе Пекина. Там находятся могилы видных политических, научных и общественных деятелей, а также членов высшего партийного, государственного и военного руководства Китая.

Как отмечает газета, Фэн Янхэ с 18 лет учился и работал в Оборонном научно-техническом университете НОАК в городе Чанша. Кроме того, он изучал статистику в Гарвардском университете (США) и высокопроизводительные вычисления в Университете штата Айова в рамках "совместной программы подготовки" с 2011 по 2013 год.

Вернувшись в Китай, он окончил докторантуру и руководил коллективами по разработке компьютерных программ на основе искусственного интеллекта по моделированию военных конфликтов "Чжаньлу-1" и "Чжаньлу-2" (дословно с китайского - "боевой череп"). Эти проекты стали победителями национальных соревнований среди подобных программ Китая с 2019 по 2021 год.

Согласно открытым источникам, программа может использоваться для моделирования вооруженных конфликтов с участием авиации и кораблей. ИИ также может играть роль оппонента для тренировки командного состава.