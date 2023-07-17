Sony заключила сделку с Microsoft

Глава подразделения компании Microsoft Xbox Фил Спенсер заявил, что они вместе с японской Sony заключили соглашение, по которому игры серии Call of Duty будут продолжать выходить на консоли PlayStation. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы рады сообщить, что Microsoft и Playstation подписали обязывающее соглашение о сохранении выпуска игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard. Мы с нетерпением ждем будущего, когда у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры", - заявил Спенсер.

По данным издания Axios, компании подписали договор, который обязывает Microsoft выпускать игры серии на японской консоли в ближайшие 10 лет.

До этого суд вынес решение в пользу американской компании Microsoft в разбирательстве против Федеральной торговой комиссии (ФТК) США по поводу приобретения Activision Blizzard за $69 млрд.

Теперь Microsoft остается убедить британский антимонопольный регулятор выдать одобрение на сделку. В конце апреля британский антимонопольный регулятор наложил вето на крупнейшую сделку в игровой индустрии.