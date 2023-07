Названы лучшие видеоигры 2023 года

Известный агрегатор журналистских рецензий Metacritic решил подвести итоги первой половины 2023 года и составил рейтинг из 20 лучших видеоигр сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место заняла игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch с оценкой 96 баллов из 100. Вторую строчку занял еще один эксклюзив Nintendo - ремастер Metroid Prime c результатом 94 балла из 100. Тройку лидеров замкнул ремейк Resident Evil 4, у которого на Metacritic 93 балла из 100.

В топ-10 также вошли файтинг Street Fighter 6 у которого 92 балла из 100, ремейк Dead Space с 89 баллами из 100, Final Fantasy XVI - у нее 88 из 100, ритм-игра для Nintendo Switch под названием Theatrhythm Final Bar Line (87 из 100), эксклюзив Xbox - Hi-Fi RUSH (87 из 100), новейшая Diablo IV (87 из 100), а также Star Wars Jedi: Survivor (85 из 100).

Ниже расположились Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (85 из 100), Humanity (85 из 100), A Space For The Unbound (85 из 100), Octopath Traveler II (84 из 100), The Murder of Sonic the Hedgehog (84 из 100), Hogwarts Legacy (84 из 100), Cassette Beasts (84 из 100), Labyrinth of Galleria: The Moon Society (83 из 100), Age of Wonders 4 (83 из 100), а также Doomblade (83 из 100).