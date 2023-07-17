Стало известно, насколько пользователи iPhone преданы ОС от Apple

По данным исследования аналитической компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), владельцы iPhone демонстрируют более высокую лояльность, чем пользователи Android, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, проведенному CIPR в США, за последние 12 месяцев около 14% покупателей смартфонов Apple перешли с устройств на базе Android, в то время как только 4% бывших владельцев iPhone перешли на Android.

Кроме того, большинство пользователей остаются верными операционной системе устройства при замене смартфона - лояльность к iOS составила 94%, а к Android - 91%.

Исследователи также выяснили, с каких устройств переходят покупатели смартфонов на Android и iOS. Оказалось, что операционная система Apple более привлекательна для пользователей Android. Среди возможных причин перехода на iPhone называются проблемы с аккумулятором и связью, с которыми сталкиваются некоторые владельцы гаджетов под управлением Android.