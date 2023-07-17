Google выпустила смартфон для фанатов рэпа

Компания Google представила уникальную версию складного смартфона Pixel Fold, приуроченную к 50-летию хип-хопа, также известного как рэп-музыка. Об этом сообщает издание 9To5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель получила название Hip Hop 50. От оригинальной версии она отличается наличием на блоке камер надписи Hip Hop 50, а также богатой комплектацией. Смартфон поставляется в кейсе от чемоданного винилового проигрывателя для скретчинга Victrola, в котором помимо Pixel Fold находятся беспроводные наушники Google Buds Pro, подвеска с надписью It's All G, а также сам проигрыватель и пять пластинок.

Версия Pixel Fold Hip Hop 50 выпущена ограниченным тиражом и не поступит в продажу. Все экземпляры компания Google подарит известным хип-хоп-музыкантам. О получении необычного презента в своих соцсетях уже рассказали Nestor Pool, Джей Ибарра, а также Кортни Хилл.

9To5Google пишет, что в США история хип-хопа отсчитывается от 1973 года, года, когда DJ Kool Herc начал миксовать звуки с двух проигрывателей и стал таким образом родоначальником нового музыкального жанра.