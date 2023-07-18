iPhone первого поколения продали в США за рекордную сумму

Модель iPhone 2007 года была продана на аукционе за рекордные $190 тыс. Об этом сообщил американский аукционный дом LCG Auctions на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указано в описании лота, ранее подобная модель уже участвовала в торгах, и тогда цена за iPhone 2007 года была значительно ниже: в октябре 2022 года она была продана за $39 тыс., в феврале 2023 года был установлен рекорд в $63 тыс. Однако в воскресенье эта модель "была продана за $190,372 тыс.", сообщает LCG Auctions.

Аукционный дом поясняет, что рост стоимости лота связан с объемом памяти модели. У айфонов, которые ранее уходили с молотка, объем памяти составлял 8 Гб. Проданный в воскресенье айфон обладает памятью 4 Гб. Коллекционеры считают эту модель "Святым Граалем" из-за ограниченности линейки, говорится в описании лота. Она вышла в продажу 29 июня 2007 года в двух вариантах - с объемом памяти 4Гб ($499) и 8Гб ($599). Однако вариант с меньшим объемом памяти был менее популярным, поэтому его сняли с производства спустя всего два месяца, в сентябре 2007 года.

На сайте аукционного дома отмечается, что проданная модель, которая находится "в отличном состоянии", попала на аукцион из рук одного из участников первой команды инженеров iPhone. "Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. <...> Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", - сказано в описании лота. Начальная стоимость лота составила $10 тыс., ожидалось, что он будет куплен за $50-100 тыс.