Раскрыты сроки выхода PlayStation 5 Slim

Компания Sony анонсирует доступную консоль PS5 Slim на презентации в конце лета. Об этом в своем Twitter заявил известный инсайдер под ником Shpeshal_Nick, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор обратил внимание на сообщение другого известного инсайдера под ником The Snitch, который опубликовал сообщение с текстом "P x S". Shpeshal_Nick объяснил, что его коллега мог намекать на раскрытие сроков выхода новой приставки Sony.

Блогер сообщил, что в августе Sony проведет специальную презентацию. На мероприятии должны представить PlayStation 5 Slim - упрощенную консоль на базе флагманской приставки PS5, вышедшей в ноябре 2020 года.

При этом Shpeshal_Nick отметил, что обычно Sony проводит подобные мероприятия в сентябре, но по неизвестным причинам в компании решили перенести сроки презентации. Инсайдер предположил, что таким образом Sony попытается отвлечь геймеров от ситуации с покупкой Activision Blizzard их главным конкурентом Microsoft.

В начале июля о возможном выходе доступной версии консоли PS5 до конца 2023 года сообщали в Microsoft. В раскрытых судом документах упоминалось, что PlayStation 5 Slim должна появиться в продаже до конца 2023-го.