Раскрыт полностью сворачивающийся iPhone

Американская компания Apple запатентовала технологию, которая позволит сворачивать смартфон iPhone в трубочку, будто он одеяло. Соответствующий патент опубликован на сайте профильного бюро США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по данным в документе, патент был подан Apple в ноябре 2022 года, но опубликован только 13 июля. На чертежах показан сворачиваемый электронный дисплей для смартфона.

"Дисплей может менять состояния: в развернутом состоянии он используется для просмотра, а в свернутом может использоваться для переноски и удобного хранения. Также возможно использование электронного устройства с частично свернутым экраном", - говорится в документе.

В конструкции используется утонченное стекло и компоненты, создающие сжатие для защиты экрана при сворачивании.

В документе указано, что патент предназначен для обычных электронных дисплеев. Однако Apple отдельно отметила в заявке, что этот дизайн может быть использован для смартфонов.

Судя по всему, Apple намерена применять технологию для разработки будущей линейки iPhone в новом форм-факторе, над которым, по слухам, уже работают такие компании, как Samsung и Motorola. Компания LG выпустила в продажу OLED-телевизор, который способен полностью складываться.

Samsung преуспела в разработке смартфонов со складными экранами. Компания известна двумя линейками - Galaxy Z Flip и Fold. Также подобные разработки развивают Huawei и другие китайские компании. Apple пока не заявляла об официальных планах по созданию "айфона" со складным экраном.