В Threads появятся новые функции

Издание Business Insider опубликовало выдержки из 13-страничного документа, который описывает будущее развитие приложения Threads. В частности, оно получит поддержку личных сообщений и интеграцию с Mastodon.

Как передает Day.Az со ссылкой на Хабр, ранее глава Instagram Адам Моссери написал в Threads, что команда Instagram сосредоточится на добавлении в приложение "очевидно отсутствующих функций", таких как лента и расширенный поиск.

В утёкшем документе говорится, что в приложении "скоро появятся" функции децентрализации благодаря интеграции протокола Mastodon ActivityPub. Пользователи смогут подписываться на авторов в Mastodon, а также взаимодействовать с ними. Свои посты можно будет публиковать и в этом приложении.

Кроме того, в Threads появятся:

- треды. В них можно будет размещать сообщения длиной до 500 символов, прикреплять ссылки, фото, карусели и видео, реагировать на комментарии. Пользователи смогут делать репосты контента;

- интеграция с Instagram. Одним касанием можно будет подписаться на учётные записи, которые уже есть в подписках в материнской соцсети. При этом ник из Instagram и статус будет сохранён;

- настройки диалогов. Пользователь сможет выбирать, кто будет видеть его контент, отвечать на треды или упоминать его. Заблокированные в Instagram аккаунты не смогут получать доступ к этому контенту;

- функции поиска, отслеживания и взаимодействия с пользователями в децентрализованных приложениях и сервисах, таких как Mastodon.

Обновлённая лента Threads будет включать не только контент от подписок из списка контактов, но также рекомендации других авторов. При этом можно сформировать список скрытых слов и фраз, контент с употреблением которых нужно исключить.

Пользователи смогут использовать двухфакторную авторизацию для защиты учётных записей.

Также вскоре появятся опции личных сообщений, темы и улучшенный поиск.

Meta запустила Threads 6 июля. Приложение соцсети появилось в Google Play и App Store. Пользователи в РФ могут просматривать страницы в Threads через VPN, а также создавать российские аккаунты.

За шесть дней после запуска приложение скачали 150 млн пользователей по всему миру.