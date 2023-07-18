В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию мессенджера, в которой стало возможно общаться даже с теми людьми, номера которых не записаны в телефонную книгу смартфона. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новой версии мессенджера для начала общения с человеком достаточно выбрать опцию "Начать новый чат" и ввести в открывшемся окне его номер. Далее контакт высветится в поисковой выдаче, если это предусмотрено настройками конфиденциальности и ему можно будет написать сообщение. Раньше начать общение с человеком в WhatsApp можно было, только предварительно сохранив его номер телефона.

WABetaInfo считает данную функцию полезной и долгожданной, поскольку многие пользователи забывают записывать номера новых знакомых.

Портал пишет, что опция доступна для всех пользователей самой свежей публичной версии приложения WhatsApp для Android и iOS. Для ее установки нужно войти в Google Play или App Store, найти в каталоге WhatsApp и нажать кнопку "Обновить".