Офисные устройства могут красть личные данные?

Офисная техника может копировать и красть личные данные пользователей.

Как передает Day.Az, об этом сообщают Известия.

Журналисты сослались на слова проректора по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталия Савченко. Эксперт отметил, что использование офисной техники может привести к утечке конфиденциальной информации. "Офисные устройства могут тайно копировать информацию, так как они обычно имеют встроенные жесткие диски или память, которые могут сохранять данные о печати, копировании и сканировании", - предупредил специалист.

Автор отметил, что офисная техника также может быть заражена вредоносными программами. Савченко рассказал, что непривычная активность устройства, неправильное отображение документов или обнаружение неизвестных файлов на диске должны вызвать у пользователя подозрения. "Однако без специального программного обеспечения или экспертной проверки трудно обнаружить такие действия", - заявил специалист.

Виталий Савченко призвал потребителей чаще обновлять ПО устройств, не использовать документы с конфиденциальной информацией и периодически удалять все данные на компьютере.