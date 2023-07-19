Пользователи Android не могут запускать популярные приложения

Пользователи смартфонов Google Pixel столкнулись с неизвестной ошибкой, из-за которой многие приложения закрываются сразу после их открытия. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редактор портала столкнулся с проблемой, когда пытался запустить бета-версию браузера Chrome. При открытии программа моментально закрывалась, выводя пользователя на рабочий стол. При этом, как уточняется, до этого браузер проработал весь день без каких-либо ошибок. Проблему удалось устранить путем перезагрузки смартфона Pixel 7.

Другим пользователям, согласно жалобам на форумах, перезапуск не помогает. Также не спасает от вылетающих приложений переход в безопасный режим. Один пользователь смог устранить баг, сбросив настройки своего устройства.

Пользователи предполагают, что проблема кроется в сервисах Google Play, однако официального подтверждения этому пока нет.

На форуме Reddit уже собралось большое количество пользователей Pixel 6 и Pixel 7, сообщающих о новом баге. Компания Google пока никак не прокомментировала ситуацию.

В 2021 году владельцы разных смартфонов под управлением ОС Android столкнулись с похожей проблемой, которая была вызвана багом в утилите Android System WebView.