Определены 500 лучших игр в истории

На игровом портале IGN пользователь RuFiOoo опубликовал топ из 500 лучших игр всех времен, созданный на основе "математических выводов". Данный список не является официальным чартом от IGN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За основу топа энтузиаст взял 80 списков "Лучших игр всех времен" за последние 30 лет, в которых должны были быть как минимум 50 проектов.

RuFiOoo проанализировал полученные данные и с помощью математики вывел средние баллы для каждой игры. Он давал бонусные баллы в зависимости от определенных достижений. Среди них попадание в первую десятку в разных топах.

Игры в более свежих списках получали больший балл. По мнению пользователя, прорваться в более современный топ каждой игре сложнее, чем раньше.

Средняя оценка игры умножалась на количество появлений в списках. Автор обещает регулярно обновлять чарт в будущем. Он пояснил, что не учитывал некоторые современные игры, так как прошло совсем немного времени с их релиза.

В результате на первом месте оказалась The Legend of Zelda: Breath of the Wild, а на втором - Tetris для Game Boy, портативной консоли от Nintendo. Третье место заняла The Last of Us. Следом в чарте указаны The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Half-Life 2, Super Mario 64.

Топ-10 замкнули такие проекты, как The Legend of Zelda: A Link to the Past, The Witcher 3: Wild Hunt, Resident Evil 4 (2005) и Grand Theft Auto 5.

В список 20 лучших игр вошли BioShock, Super Metroid, Super Mario World, Mass Effect 2, Portal 2, Shadow of the Colossus (2005), Street Fighter 2: The World Warrior, Doom (1993), Minecraft и Final Fantasy 7 (1997).