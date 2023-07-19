Huawei скопирует дизайн iPhone 14 Pro

Китайская компания Huawei готовится представить серию флагманских смартфонов Mate 60, которая будет оснащена вырезом в стиле Dynamic Island, появившемся в iPhone 14 Pro. Об этом сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Huawei провела опрос среди своих потенциальных клиентов, в котором показала несколько схематических изображений смартфонов с разными вариантами дизайна. По итогу исследования компания решила использовать вырез в стиле Dynamic Island и сделать рамку экрана одинаковой ширины по всему периметру. По другим данным, боковые рамки будут меньше верхней и нижней.

Huawei ранее использовала вырезы для фронтальной камеры в левом верхнем углу экрана, но никогда не делала их в центре. Это может быть связано с тем, что компания хочет повысить конкурентоспособность своих продуктов на рынке и привлечь больше пользователей, которые предпочитают дизайн iPhone.

По слухам, Mate 60 станет первым смартфоном компании за последние несколько лет, который предложит поддержку 5G без использования дополнительных аксессуаров. Новинке приписывают чип Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовый OLED-экран, а также основную камеру Sony IMX989 с разрешением 50 Мп и с переменной диафрагмой, дополненную телеобъективом на 64 Мп и ультраширокоугольным модулем на 13 Мп.