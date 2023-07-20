Стала известна дата выхода Resident Evil 9

Компания Capcom готовит несколько крупных анонсов по франшизе Resident Evil, в том числе по девятой номерной части, которая выйдет уже в 2025 году. Об этом сообщил известный инсайдер Dusk Golem, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, Resident Evil 9 будет представлена публике в следующем году. Подробности о сюжете и геймплее игры пока не раскрываются.

Кроме того, Dusk Golem утверждает, что до конца текущего года Capcom анонсирует другую игру, релиз которой ожидается осенью 2024 года. Название и жанр этого тайтла пока неизвестны. Ранее в сети обсуждалось, что компания разрабатывает ремейк Resident Evil: Code Veronica, продолжающий сюжет второй части.

Инсайдер также заявил, что знает о планах Capcom по франшизе Resident Evil до 2029 года. Однако он не стал делиться этой информацией, чтобы не нарушать договоренности с источниками.

Франшиза Resident Evil является одной из самых успешных и популярных серий игр в жанре survival horror. Первая часть вышла в 1996 году, и с тех пор было выпущено более 25 игр по этой вселенной.