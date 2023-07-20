Работа WhatsApp восстановилась после крупного сбоя
Работа мессенджера WhatsApp восстановилась после крупного сбоя.
Как передает Day.Az, проблемы, возникшие в приложении мессенджера, а также при отправке и получении сообщений, были устранены в короткие сроки.
Отметим, что в разных странах мира, а также в Азербайджане произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp.
На портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, говорилось, что в связи с проблемами в работе мессенджера поступило около 30 тысяч жалоб с разных стран.
Большинство пользователей жаловались на проблемы с отправкой сообщений (56%), а также на проблемы в работе приложения (41%) и веб-версии мессенджера (4%).
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