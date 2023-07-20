Названа главная особенность iPhone 16 Pro Max

Флагманские смартфоны Apple 2024 года будут оснащены камерой нового поколения. Об этом в аккаунте на Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации автора, iPhone 16 Pro Max, выпуск которого, предположительно, состоится осенью 2024 года, выйдет с перископической камерой. Это позволит значительно улучшить качество зума на смартфоне. Специалист назвал камеру-перископ главной особенностью девайса.

Также автор отметил, что новый аппарат будет иметь камеру с фокусным расстоянием более 300 миллиметров. Для сравнения, актуальный флагман iPhone 14 Pro Max имеет камеру с фокусным расстоянием 77 миллиметров. Кроме того, iPhone 16 Pro Max получит увеличенный на 12 процентов сенсор размером 1/1,14 дюйма.

Журналисты издания GSM Arena подчеркнули, что перископические камеры часто используются при съемке спорта и дикой природы, также их можно применять для портретной съемки при условии, что фотограф находится достаточно далеко от объекта.