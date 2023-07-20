Раскрыт дизайн iPhone 15

На китайском технологическом портале MyDrivers опубликовали новые макеты смартфонов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max, которые, как ожидается, будут официально анонсированы и представлены осенью этого года компанией Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованным изображениям, весь модельный ряд новинок будет внешне похож на Pro-линейку 2022 года. Также инсайдеры, передавшие фото, подтвердили, что на макетах вместо Lightning для зарядки имеется порт USB-C.

При этом в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max исчезнет классический переключатель беззвучного режима на левом боку устройства. В Pro-линейке его заменят на кнопку с виброоткликом.

Ожидается, что нововведение позволит назначать разные команды на кнопку вместо переключения режима звука. По версии MyDrivers, кнопка с виброоткликом будет работать точно так же, как кнопка Home в iPhone 7 и 8.

В то же время кнопки регулировки громкости и блокировки останутся без изменений во всех четырех новых смартфонах. Диагонали экранов не будут отличаться от линейки iPhone 14. Однако во всех iPhone 15 будет новый вырез Dynamic Island, который в 2022 году появился только в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.