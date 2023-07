Microsoft перестанет регулярно раздавать бесплатные игры для Xbox

С 1 сентября 2023 года компания Microsoft откажется от подписочного тарифа Xbox Live Gold, в рамках которого игроки ежемесячно получают бесплатные копии игр, и заменит его новым сервисом Game Pass Core. Об этом сообщает портал ResetEra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Game Pass Core будет стоить столько же, сколько стоит Xbox Live Gold: $9,99 в месяц или $59,99 в год. Также Game Pass Core, как и Xbox Live Gold, предоставит игрокам доступ к онлайн-режимам в играх и эксклюзивным скидкам. Microsoft автоматически переведет подписчиков Xbox Live Gold на Game Pass Core.

Главным отличием Game Pass Core от Xbox Live Gold станет отказ от ежемесячной раздачи нескольких копий видеоигр. Microsoft заменит эту опцию каталогом из 25 игр, которые геймерам будут доступны на постоянной основе. Со временем ассортимент проектов в этом каталоге будет расти. Копии, которые геймеры получили в рамках Xbox Live Gold ранее, останутся в распоряжении пользователей.

Ожидается, что на старте в каталоге Game Pass Core окажутся такие игры, как Dishonored 2, Doom Eternal, Fallout 4, Forza Horizon 2, Hellblade: Senua's Sacrifice, Ori and the Will of the Wisps, Gears 5, Among Us, Halo 5: Guardians, Psychonauts 2 и не только. Многие эти игры уже доступны обладателям базовой подписки Game Pass.